2020-07-29T16:42:29+03:00
Общество

В Ростовской области отказали в помиловании почти 40 заключенным

Ходатайства подавали осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления
Михаил Стрижев
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Всего о помиловании попросили 38 человек. Фото: donland.ru.Всего о помиловании попросили 38 человек. Фото: donland.ru.
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В Ростовской области отказали в помиловании всем заключенным, подававшим ходатайства. Об этом сообщили в донском правительстве.

Всего о помиловании попросили 38 человек. Это заключенные, которые подавали ходатайства в апреле, мае и июне. Среди них — осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Половина обратившихся отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. Десять человек — женщины.

- Учитывая, что только 16 осужденных характеризовались положительно, а также тяжесть совершенных преступлений и другие обстоятельства, комиссия рекомендовала отклонить все ходатайства, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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