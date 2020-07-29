В Ростовской области отказали в помиловании почти 40 заключенным

29 Июль 2020 2020-07-29T16:42:29+03:00

Всего о помиловании попросили 38 человек. Фото: donland.ru.

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В Ростовской области отказали в помиловании всем заключенным, подававшим ходатайства. Об этом сообщили в донском правительстве.

Всего о помиловании попросили 38 человек. Это заключенные, которые подавали ходатайства в апреле, мае и июне. Среди них — осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Половина обратившихся отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. Десять человек — женщины.

- Учитывая, что только 16 осужденных характеризовались положительно, а также тяжесть совершенных преступлений и другие обстоятельства, комиссия рекомендовала отклонить все ходатайства, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU