Сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей, узнали в ВТБ

30 Июль 2020 2020-07-30T07:19:19+03:00

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В ВТБ решили выяснить, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей. Для этого в официальном телеграм-канале банка они провели опрос о планах на отпуск в этом году. И, как оказалось, более 40% подписчиков, принявших в нем участие, заявили о готовности отправиться за рубеж. Однако большая часть - 59% респондентов - все-таки останется в России.

Помимо отдыха в нашей стране участникам опроса (участие в нем приняли более 1100 человек, - прим. автр.) предлагалось сделать выбор между Турцией, Великобританией и Танзанией, так как 24 июля было объявлено о возобновлении авиасообщения с этими странами.

В итоге на первом месте среди зарубежных направлений оказалась Турция, куда предпочли бы поехать 25% опрошенных. Она, к слову, является многолетним лидером выездного туризма у россиян (согласно данным Росстата, по итогам прошлого года там отдохнули около 7 млн российских туристов, - прим. авт.). Вторую строчку заняла Танзания (12%), где в прошлом году побывали только около 4 тысяч россиян. Направиться в Соединенное Королевство рассчитывают лишь 4% от числа опрошенных, хотя в 2019-м его посетили более 151 тысячи российских туристов.

Напомним, как уже ранее сообщал ВТБ, в первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами траты наших соотечественников в туристических агентствах выросли на 40% по сравнению со средним значением предыдущих выходных июля. При этом объем транзакций на покупку авиабилетов продолжает оставаться ниже средних значений, и даже в сравнении с предыдущими выходными июля упал на 28%.

Известно, что официальный телеграм-канал «Оперштаб ВТБ» работает с 18 июня этого года и позволяет подписчикам в оперативном коротком формате узнавать о сервисах, продуктах, акциях и других событиях, связанных с группой ВТБ. На данный момент канал имеет свыше 5,5 тысяч читателей, более половины из которых – клиенты ВТБ.

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