2020-07-30T10:28:51+03:00
Общество

Сеть Автоматических АЗС Flash – отменное качество по безупречной цене

Качество каждой партии нефтепродуктов проводится в независимой аккредитованной лаборатории
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой компании ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ"Фото предоставлено пресс-службой компании ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ"
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Качественное топливо - залог здоровья любого автомобиля. И здесь главный принцип - не ошибиться. Именно поэтому многие автомобилисты уже выбрали для себя сеть автоматических АЗС Flash. В настоящее время в Ростовской области они занимают четыре процента от всего рынка АЗС. При этом подход к делу здесь такой же основательный, как и у крупных федеральных сетей. Об этом говорит и наличие собственной нефтебазы, и ценообразование. Но обо всем по порядку.

Так, визитная карточка сети АЗС Flash - выгодные цены на топливо отменного качества от ведущих поставщиков - крупнейших заводов страны по нефтепереработке, выпускающих лучшее топливо в России экологического класса Евро 5. Это и ООО «Газпром добыча Астрахань» ПАО «Газпром», и Рязанский НПЗ, и Уфимский НПЗ группы Роснефть, и Саратовский НПЗ.

Фото предоставлено пресс-службой компании ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ"

Фото предоставлено пресс-службой компании ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ"

- Мы проводим анализ качества каждой полученной партии нефтепродуктов в независимой аккредитованной лаборатории, - рассказали в сети АЗС Flash. - Это делается для того, чтобы исключить ухудшение качества при перевозке нефтепродуктов ж/д и автомобильным транспортом к нашим автозаправочным станциям.

Кроме того, для хранения ГСМ и обеспечения мини-АЗС топливом приобретена и реконструирована нефтебаза. Есть также собственный парк автопоездов и бензовозов для перевозки ГСМ.

Не последний вопрос, волнующий автомобилистов, цена. Здесь она всегда выгодная. Достичь этого удается, и благодаря минимизации человеческого фактора. Так, автоматические АЗС самообслуживания, полностью работают в автоматическом режиме и без участия оператора. Есть и круглосуточное видеонаблюдение, и диспетчерский центр, работающий 24/7.

При этом оплата осуществляется через платежный терминал как пластиковыми картами, так и наличными средствами. Можно воспользоваться и сервисами приложений Яндекс.Заправки и Яндекс.таксометр. Или посредством мобильного приложения Flash Pay, получив при этом 2% кэшбек с каждой покупки. Есть также бонусы и преференции по программе лояльности.

Известно, что уже сейчас на территории Ростовской области, Краснодарского края и Воронежской области работают 38 мини-АЗС, в плане их - более 300. При этом технологии компании позволяют использовать ограниченные земельные ресурсы, а значит размещать АЗС в среде плотной застройки в условиях городской среды.

- В ближайших наших планах вывести сеть на федеральный уровень, - рассказал учредитель и владелец группы компаний Flash Алексей Фролов.

Фото предоставлено пресс-службой компании ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ"

Фото предоставлено пресс-службой компании ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ"

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