Мы узнали, где в Ростове-на-Дону не будет света в ближайшие часы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 30 июля 2020: где и когда. Известно, что несколько улиц в донской столице останутся без электричества до конца текущего дня. Об этом рассказали энергетики, добавив, что отключения носят плановый характер.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

До 14:00:

- ул. Красноармейская 121-155; ул. Гр. города волос 70-130, 97-147; ул. Тельмана 102-150, 151-177; ул. Журавлева 128-148, 125-141; ул. Лермонтовская 199-225, 140-172; пер. Крепостной 113-131.

До 16:00:

- ул. Пушкинская 134/68, 162/163, 169, 173; ул. М. Горького 168, 169/163; пер. Университетский 115.

До 17:00:

- ул. 2-я Володарского 1-29, 2-16; ул. Днепростроевская 1-47, 2-58; пер. Житомирский 1-39, 2-38; ул. Загорская 23-25, 40-48; пер. Музыкальный 1-27, 2-28; ул. Портовая 80/2, 104-106, 82 .

- ул. Цезаря-Кунникова 14-26 , 11-21; ул. Немировича-Данченко 41-61, 44-62; пер. Орджоникидзе 24-32; пер. Ашхабадский 23-35.

- ул. 18-я Линия 30-72, 25-65; ул. 20-я Линия 20-48; ул. Налбандяна 29-33, 24-30.

*По данным Донэнерго.