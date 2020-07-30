В Ростовской области годовалая девочка скончалась, выпив бензина
В Ростовской области годовалая девочка скончалась, отравившись бензином. Трагедия произошла 28 июля в Матвеево-Курганском районе, сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.
По предварительным данным, ребенок находился во дворе дома. Во время игры ее внимание привлекла бутылка с жидкостью. Малышка сделала несколько глотков. Сразу после этого девочке стало плохо.
Выяснилось, что бутылку оставил во дворе отец ребенка. Он ремонтировал мотоцикл и сливал в емкость остатки бензина.
Родители сразу же доставили дочь в местную больницу. Позже пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу Таганрога. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.
Следователи опросили родителей погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
-Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в следственном управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU