В Ростовской области годовалая девочка скончалась, выпив бензина

30 Июль 2020 2020-07-30T10:20:33+03:00

Ребенок нашел бутылку с остатками топлива во дворе дома

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В Ростовской области годовалая девочка скончалась, отравившись бензином. Трагедия произошла 28 июля в Матвеево-Курганском районе, сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

По предварительным данным, ребенок находился во дворе дома. Во время игры ее внимание привлекла бутылка с жидкостью. Малышка сделала несколько глотков. Сразу после этого девочке стало плохо.

Выяснилось, что бутылку оставил во дворе отец ребенка. Он ремонтировал мотоцикл и сливал в емкость остатки бензина.

Родители сразу же доставили дочь в местную больницу. Позже пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу Таганрога. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

Следователи опросили родителей погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

-Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU