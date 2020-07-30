Жителей Ростовской области прививать от гриппа начнут с августа

30 Июль 2020 2020-07-30T11:56:33+03:00

Привить на Дону в этом году хотят сделать больше половине жителей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Накануне, 29 июля, прошло всероссийское совещание, посвященное предстоящему осенне-зимнему периоду и готовности к нему системы здравоохранения страны. Участие в нем принял и глава донского региона.

Как рассказали в правительстве Ростовской области, этот вопрос находится на личном контроле у губернатора. Там же добавили, что прививать жителей Дона от гриппа планируют уже с августа месяца.

Кроме того, ожидается поступление на Дон около 2,1 млн доз противогриппозной вакцины.

Всего же в этом году хотят привить больше 60 процентов жителей Дона, в то время, как в 2019-м таковых было на восемь процентов меньше. При этом 150 тысяч человек планируется привить за счет средств работодателей.

Известно, что первыми на прививку от гриппа, по традиции, дошкольники и школьники, представители старшего поколения, социальные и медицинские работники, педагоги, а также жители, страдающие хроническими заболеваниями -они в группе высокого риска инфицирования и постгриппозных осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU