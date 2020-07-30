У ростовчан выкупят 160 земельных участков, чтобы построить дорогу

30 Июль 2020 2020-07-30T11:55:18+03:00

На Вавилова появятся разноуровневые эстакады, а дорогу расширят до четырех полос

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Транспортная доступность одного из новых микрорайонов Ростова-на-Дону - Суворовского - острая тема для его жителей. О том, что планируется сделать по этом вопросу, рассказал глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Так, чтобы разгрузить основные транспортные артерии района, в настоящее время идут работы по реконструкции пересечения улицы Оганова – улицы Особенная – улицы Зрелищная с устройством кольцевого пересечения. Объект планируют сдать уже осенью этого года.

А вот в ближайшие два года начнется масштабное строительство еще двух дорожных объектов. Это дорога на улице Орбитальной и еще одна транспортная развязка на улице Особенная – улице Вавилова – проспекте Королева.

- На Вавилова появятся разноуровневые эстакады, дорога будет расширена с двух полос до четырех, - сообщил Алексей Валентинович. - Для этого необходимо выкупить порядка 160 земельных участков, прилегающих к дороге. Проект масштабный и будет реализован за счет привлечения федеральных, областных и городских средств.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок уже привели улицы Сосновую, Зрелищную и Вавилова.

ИСТОЧНИК KP.RU