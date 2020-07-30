В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» насмерть сбили пешехода
В ночь на 30 июля, на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла авария, которая унесла жизнь человека. Известно, что дорожное происшествие случилось в Красносулинском районе.
- По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Опель Омега» допустил наезд на пешехода - женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, без световозвращающих элементов на верхней одежде, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону.
В результате чего пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия уже проводится проверка.
В ведомстве говорят, что статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьезно относятся к собственной безопасности. Инспектора призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU