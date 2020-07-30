Обновленный офис в Батайске открыл ВТБ

30 Июль 2020 2020-07-30T12:13:54+03:00

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Новое отделение в Батайске открыл банк ВТБ. Известно, что оно расположилось в центре, неподалеку от Администрации города и парка имени Ленина.

- Мы всегда избирательно подходим к выбору места и создания зоны комфорта для своих клиентов, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Ключевыми аспектами остаются доступность, удобство и высокий уровень обслуживания. Сейчас мы сделали все, чтобы как можно большее количество батайчан и гостей города смогли по достоинству оценить преимущества нашего банка.

Так, на территории располагаются четыре универсальных банкомата для приема и выдачи наличных, два из которых находятся в круглосуточной зоне обслуживания. С их помощью можно снимать наличные, пополнить карту, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять переводы, открыть депозит и прочее.

Фото: ВТБ.

Банк полностью следует всем санэпидемиологическим нормам для работы офиса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. При этом банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Кроме того, в обновленном отделении всем гостям, жителям и организациям города доступен полный перечень услуг – от потребительских кредитов и сберегательных продуктов до открытия расчетных счетов и оформления пакетов РКО для предпринимателей. Зал оборудован удобными местами ожидания и бесплатным Wi-Fi. Качественный сервис и сопровождение клиентов обеспечивают 7 сотрудника офиса, которые всегда готовы помочь в решении любых финансовых вопросов: оформить заявку на ипотеку, автокредит, проконсультировать по инвестиционным продуктам и услугам для корпоративных клиентов, а также помочь подключиться к дистанционным сервисам.

КОНКРЕТНО

Офис находится по адресу: ул. Кирова, д. 30/11. Он работает в будние дни с 9.00 до 18.00 часов.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.