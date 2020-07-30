В донском Минздраве предложили продлить выплаты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом
В донском Министерстве здравоохранения предложили продлить стимулирующие выплаты для медиков. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.
Напомним, средства получают медики первичного звена, работающие с зараженными коронавирусом. Предлагается пролонгировать эти выплаты на июль и август.
- Губернатор поддержал предложение Минздрава. Вопрос о пролонгации выплат будет рассмотрен на заседании Заксобрания Ростовской области, - прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, Василий Голубев поставил вопрос о повышении эффективности мер профилактики. По его словам, в автобусах должны быть маски для пассажиров. При этом предполагается, что в транспорт не будут допускать людей без средств защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU