30 Июль 2020 2020-07-30T13:03:09+03:00

Будет введен «специализированный график» начала и окончания уроков. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Из-за коронавируса школы в Ростовской области начнут работать по особому графику. Об этом сообщается на сайте донского Заксобрания.

В данным момент новый учебный год по-прежнему планируется начать 1 сентября. Школы будут работать в очном режиме. Однако из-за коронавируса график работы перестроят — до 1 января 2021 года будут действовать новые СанПины.

Будет введен «специализированный график» начала и окончания уроков. Запланировано проведение занятий на свежем воздухе, проветривание учебных помещений, наличие обеззараживающих устройств и другое, - говорится в сообщении.

Напомним, в период пандемии школы и университеты перешли на дистанционный режим работы. Кроме того, из-за коронавируса был отменен основной государственный экзамен для девятиклассников. Сроки испытаний ЕГЭ перенесли. Экзамены проходили с 29 июня по 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU