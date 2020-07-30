2020-07-30T15:34:35+03:00
Общество

В Ростовской области несколько магазинов приостановили работу из-за нарушений масочного режима

Индивидуальные предприниматели прекратили работу на срок от 5 до 30 суток
Михаил Стрижев
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В отношении ИП были составлены протоколы об административных нарушениях. Фото: правительство РОВ отношении ИП были составлены протоколы об административных нарушениях. Фото: правительство РО
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В Ростовской области из-за нарушений масочного режима приостановили работу 19 индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в донском правительстве.

В отношении ИП были составлены протоколы об административных нарушений. Суд постановил приостановить их работу на разные сроки: от 5 до 30 суток. Среди предприятий — торговые точки и кафе.

С 22 июля проверки проводились во всех 55 муниципалитетах области. Соблюдение масочного режима контролируют не только на предприятиях, но и в общественном транспорте. По итогам мониторинга составляется около 100 протоколов в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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