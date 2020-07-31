128 млн рублей ростовским рестораторам под 2% предоставил ВТБ

31 Июль 2020 2020-07-31T06:29:27+03:00

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Рестораторам Ростова в рамках новой госпрограммы поддержки занятости 128 млн рублей выдал ВТБ. Сообщается, что поддержка по подписанным соглашениям предназначена для выплаты заработной платы более чем 1,4 тысячи сотрудникам предприятий ростовского общепита. А среди тех из них, кто получили кредиты под 2% годовых, – есть рестораны сети ГК «Хорошие рестораны», а также кофейни «Пить Кофе» компании «РЕСТПРОФИ» и другие.

- Рынок общепита одним из первых пострадал из-за распространения коронавирусной инфекции, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Пандемия внесла важные коррективы, жестко изменив возможный формат работы региональных предприятий общественного питания – рестораны вынуждены были организовывать лишь доставку блюд или обслуживать навынос. Все это привело к тому, что руководство компаний начало искать эффективные решения для финансовой поддержки собственных предприятий, а главное, для сохранения кадрового ресурса. Льготная программа в рамках Постановления Правительства РФ № 696 как раз и стала действенным инструментом, позволившим помочь отрасли. Объемы выдач в рамках программы в области ежедневно увеличиваются, в первую очередь, благодаря тому, что она позволяет восстановить деятельность кредитуемой компании без резкого увеличения финансовой нагрузки, а при сохранении численности работников кредит и вовсе будет списан.

Известно, что заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

По словам представителя ГК «Хорошие рестораны» Романа Панченко, снижение гостевого потока рестораторы заметили уже в начале марта, что в свою очередь повлияло на уровень выручки. А объявление жесткой самоизоляции стало последней каплей, после которой пришлось экстренно принимать решения о дальнейшем формате работы, коллективе и в целом судьбе заведений компании.

- Как и для многих других ростовских предприятий общественного питания, для нас основной задачей стало сохранение штата работников, - добавил он. - Поэтому мы воспользовались одной из мер государственной поддержки, разработанной Правительством РФ для пострадавших отраслей. Мы давно сотрудничаем с ВТБ, банк всегда поддерживал нас на разных этапах развития компании, предоставляя необходимое финансирование в самые сжатые сроки, поэтому мы оформили кредит под 2% именно здесь.

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