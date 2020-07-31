2020-07-31T10:24:20+03:00
Общество

Радиовикторина «Квас молодильный» от «Комсомольской правды»

Отвечайте на вопросы и выигрывайте призы
Наталья ВЕСНИНА
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Радиовикторина «Квас молодильный»Радиовикторина «Квас молодильный»
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В эфире радио «Комсомольской правды» 89,8 Fm 5 августа в 13:00 пройдет Радиовикторина «Квас молодильный». Примите участие в увлекательной викторине и получите замечательные призы от компании «Прибой» - обладателя известной торговой маркой «Квас Староминский»! Пейте квас «Староминский» каждый день и будьте здоровы!

Включайте 5 августа радио «Комсомольская правда» и звоните по телефону 333-25-22.

Всем удачи!

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