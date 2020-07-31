31 Июль 2020 2020-07-31T10:42:11+03:00

Выясняем, где и когда 31 июля 2020 в Ростове-на-Дону отключат свет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда 31 июля 2020 в Ростове-на-Дону отключат свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 31 июля 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе пройдут плановые отключения. Они затронут дома сразу на нескольких городских улицах, расположенных в разных районах донской столицы. Известно, что все отключения плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 31 июля

До 12:00:

- ул. 339 Стрелковой Дивизии 6; ул. Содружества 37, 37/1; ул. Зорге 58А, 58/4, 58/2.

До 16:00:

- ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 5-11, 2-12; пер. Медный 8; ул. Русская 9-19, 32-74; ул. Токарная 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 2/3.

- 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27-я линия 11-23,16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76.

До 17:00:

- ул. Тибетская 3-41, 30-68; ул. 2-я Краснодонская 32-36, 47-69; пер. Артековский; пер Бугский; пер. Памирский 1-47, 2-34; пер. Измаильский; пер. Кутаисский; пер. Автосборочный 1-6; ул. Зерноградская; ул. Скифская; ул. Меотская.

- ул. Коминтерна 61-77, 66-86, 66В, 86А; ул. Артемовская 78-90, 53-73; ул. Днепростроевская 138-148, 119-129.

С 13:00 до 15:00:

- ул. 339 Стрелковой Дивизии 6; ул. Содружества 37, 37/1; ул. Зорге 58А, 58/4, 58/2.

* По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU