2020-07-31T12:46:08+03:00
Общество

Радио-квест «Утоли жажду» от «Комсомольской правды»

Отвечайте на вопросы и выигрывайте призы
Наталья ВЕСНИНА
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Радио-квест «Утоли жажду» от «Комсомольской правды»Радио-квест «Утоли жажду» от «Комсомольской правды»
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В эфире радио «Комсомольской правды» 89,8 Fm 6 августа в 13:00 стартует радио-квест «Утоли жажду». Примите участие в увлекательной викторине и выиграйте 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.

Для того, чтобы получить приз, нужно будет ответить на максимальное количество простых вопросов и заработать как можно больше баллов.

Партнер радио-квеста - ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родники Лаго-Наки.

Лаго-наки — одно из самых экологически чистых мест в России. Выбирайте то, что создала для вас природа.

Включайте 6 августа радио «Комсомольская правда» и звоните по телефону 333-25-22.

Всем удачи!

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