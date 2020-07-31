В Ростове задержали пассажира, устроившего дебош в поезде
В Ростове-на-Дону задержали пассажира, устроившего дебош в поезде. Инцидент произошел утром 30 июля, сообщили в УТ МВД России по СКФО.
Происшествие случилось в составе Москва — Новороссийск во время остановки в Ростове. Один из пассажиров «перебрал» с алкоголем и стал вести себя неадекватно. Он нецензурно выражался и мешал другим людям. Поскольку мужчину не удалось успокоить, начальник поезда вызвал полицию.
Прибывшие на место сотрудники задержали буйного пассажира. Правоохранители доставили его в дежурную часть. Дебоширом оказался 34-летний житель Рязанской области.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Теперь нарушителю грозит штраф или арест на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU