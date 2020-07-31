В Ростове задержали пассажира, устроившего дебош в поезде

31 Июль 2020 2020-07-31T12:49:36+03:00

Мужчине грозит арест на срок до 15 суток

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В Ростове-на-Дону задержали пассажира, устроившего дебош в поезде. Инцидент произошел утром 30 июля, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Происшествие случилось в составе Москва — Новороссийск во время остановки в Ростове. Один из пассажиров «перебрал» с алкоголем и стал вести себя неадекватно. Он нецензурно выражался и мешал другим людям. Поскольку мужчину не удалось успокоить, начальник поезда вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники задержали буйного пассажира. Правоохранители доставили его в дежурную часть. Дебоширом оказался 34-летний житель Рязанской области.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Теперь нарушителю грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU