В Волгодонске осудили парня, задушившего и поджегшего бывшую сожительницу

31 Июль 2020 2020-07-31T14:21:25+03:00

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В Волгодонске осудили 28-летнего парня, который задушил и сжег сожительницу. Его обвиняли в совершении преступления по трем статьям «Убийство», «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Происшествие случилось в марте прошлого года в Волгодонске. Мужчина пришел к бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора между ними завязался конфликт. Обвиняемый набросился на девушку и начал бить ее руками по голове, после чего задушил. Расправившись с несчастной, он перенес ее тело в ванную комнату и поджог. После этого подсудимый забрал ее сумочку с деньгами, телефоном и карточкой и скрылся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима., — прокомментировали в следственном управлении СК России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU