2020-07-31T15:15:48+03:00
Общество

Пару ростовчанки Костенко и Тарасова уличили в неискренних чувствах

По мнению подписчиков, супруги только делают вид, что любят друг друга
Михаил Стрижев
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о мнению подписчиков, супруги постоянно выставляют чувства напоказ. Фото: instagram.com/tarasov23/о мнению подписчиков, супруги постоянно выставляют чувства напоказ. Фото: instagram.com/tarasov23/
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Ростовчанка Анастасия Костенко и ее супруг Дмитрий Тарасов отметили два года со дня венчания. В честь даты возлюбленные опубликовали красивое видео о их паре. Однако кадры в итоге вызвали лишь шквал критики.

Костенко и Тарасов одновременно опубликовали кадры совместного досуга. На видео они гуляют, общаются и нежно обнимают друг друга. Тарасов подписал видео теплыми словами: «С нашим днем, моя любимая девочка и самая лучшая во всем».

Казалось бы, такой ролик не может вызвать ничего кроме умиления. Однако возлюбленную снова столкнулись с волной хейта. По мнению подписчиков, супруги постоянно выставляют чувства напоказ. Они считают, что на самом деле чувства пары не такие крепкие.

Наигранная вечная похвала друг друга! «Лучшая во всем»! Вот шутник. Поведение Тарасова вполне понятно. Чтобы не жалеть о своем выборе, он нахваливает посредственную женщину, - высказался один из комментаторов.

Отметим, что сами Костенко и Тарасов не обращают внимание на критику. Пара выглядит вполне счастливой. Они состоят в браке уже несколько лет и воспитывают двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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