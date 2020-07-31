2020-07-31T15:22:28+03:00
Общество

Приемную кампанию для одаренных детей продлили в СУНЦ ЮФО

Желающие еще могут успеть подать документы
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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Специализированный учебный научный центр Южного федерального округа продлевает приемную кампанию для одаренных детей. Речь идет о тех ребятах, которые интересуются наукой и желают осваивать образовательные программы в школе исследователей на базе Южного федерального университета.

Известно, что Центр создан в этом году в рамках нацпроекта «Наука». Подготовку там будут вести по образовательным программам основного и среднего общего образования - с 7 по 9 и с 10 по11 классы, но с профильной подготовкой по приоритетным для науки и техники областям знаний: информатике и математике, архитектуре и искусству, естественным, инженерным и гуманитарным наукам.

- В целях совершенствования процедуры отбора и большего охвата желающих обучаться, был установлен новый график приема, предусматривающий дополнительную возможность пройти конкурсные испытания во второй волне отбора, - рассказали в Центре.

Так, индивидуальный отбор включает два этапа испытаний. Что касается второй волны - куда еще могут успеть попасть ребята - она продлится до 14 августа. Это та дата, до которой родители или законные представители ребенка смогут подать заявление на участие в конкурсном отборе, приложив к нему сопроводительный комплект документов, а также документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающихся. Список прошедших первый этап конкурсного отбора будет опубликован 17 августа. А вот второй этап будет проводиться с 18 по 24 августа, результат станет известен 26 августа.

Сообщается, что приказ о зачислении на образовательные программы основного общего и среднего общего образования обучающихся, прошедших индивидуальный отбор в первой волне будет издан 14 августа, а во второй - 31 августа 2020.

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Приемную кампанию для одаренных детей продлили в СУНЦ ЮФО
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