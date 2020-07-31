2020-07-31T16:03:59+03:00
Общество

Волны выше метра: в Азовском море прогнозируют шторм

В Таганрогском заливе ожидаются дожди с грозой и градом
Михаил Стрижев
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Над Таганрогский заливом пройдут сильные дожди с грозой и градом.Над Таганрогский заливом пройдут сильные дожди с грозой и градом.Фото: Архив "КП"
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В Таганрогском заливе Азовского моря прогнозируют шторм. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В 17 — 21 час и до конца суток 31 июля над заливом пройдут сильные дожди с грозой и градом. Ожидается ухудшение видимости 1 — 2 километра. Скорость порывов ветра может достигать 20 — 25 метров в секунду.

Высота волны в Азовском море может достигать 0,2 — 0,7 метра. В открытой части моря — 1,2 метра, - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, 31 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. В донском регионе ожидаются ливни с грозой и градом, а также шквалистым усилением ветра. Скорость порывов может достигать 20 — 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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