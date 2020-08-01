Условия по проектному финансированию для строительной компании «СК10» улучшил ВТБ

1 Авг. 2020 2020-07-31T16:25:03+03:00

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ВТБ улучшил условия по проектному финансированию для строительной компании «СК10». Как рассказали в банке, уменьшение размера ставки до 4,25% годовых по проектному финансированию стало возможным, благодаря госпрограмме льготного кредитования застройщиков, действующей в рамках постановления Правительства РФ № 629. Ее основная цель - стимулирование жилищного строительства в условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции. Она предусматривает возможность снижения ставки кредитования по договорам, заключенным между банком и застройщиком до 1 мая 2020 года.

- Программа льготного кредитования застройщиков стала реальным финансовым инструментом, который позволил эффективно поддержать девелоперов региона, - заявил управляющий банком ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Конечно, есть ряд требований, которые застройщик должен выполнить, чтобы участвовать в программе - к примеру, девелопер должен сдавать жилье вовремя, и эти данные мы тщательно оцениваем. Однако строительная компания «СК10» имеет наивысшую оценку по соблюдению сроков ввода жилья в эксплуатацию согласно Единому ресурсу застройщиков, поэтому мы абсолютно уверены в них как в надёжных партнёрах.

По мнению генерального директора «СК10» Юрия Тараскина, снижение ставки проектного финансирования - это действительно эффективная мера. А без слаженной работы государства, банковского сектора и строительной отрасли такие решения были бы невозможны.

- Строительство, как известно, достаточно сильно пострадало в последние три месяца, - добавил он. - Важным фактором стабилизации в таких условиях является субсидирование. Данная мера позволяет значительно уменьшить процент, который наша компания выплачивает за средства, полученные в качестве проектного финансирования от банка ВТБ. Такая экономия положительно влияет в конечном счете и на ценовую политику по отношению к конечным покупателям - будущим жильцам наших комплексов.

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