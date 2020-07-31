В Ростовской области жители стали очевидцами пыльного смерча
В Ростовской области прошел пыльный смерч. Видео явления появилось в социальных сетях.
Очевидцы увидели огромный столб пыли, когда ехали по трассе «Дон». Своеобразный смерч продвигался в сторону Каменска-Шахтинского. По дороге клубы пыли начали увеличиваться. Однако вскоре смерч столкнулся со зданием и начал рассеиваться.
— Настоящий торнадо шел в сторону Каменска. В 20 километрах от Каменска уперся в здание, — написал автор видео.
Пользователи сети попытались объяснить, почему мог образоваться пыльный смерч. Некоторые решили, что это произошло из-за ветрогенераторов.
— Ветрогенераторы помогли наверное , как раз напротив них, — написал один из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU