В Ростовской области жители стали очевидцами пыльного смерча

31 Июль 2020 2020-07-31T18:40:26+03:00

Столб пыли столкнулся со зданием и начал рассеиваться. Фото: vk.com/overhear_vkamenske

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В Ростовской области прошел пыльный смерч. Видео явления появилось в социальных сетях.

Очевидцы увидели огромный столб пыли, когда ехали по трассе «Дон». Своеобразный смерч продвигался в сторону Каменска-Шахтинского. По дороге клубы пыли начали увеличиваться. Однако вскоре смерч столкнулся со зданием и начал рассеиваться.

— Настоящий торнадо шел в сторону Каменска. В 20 километрах от Каменска уперся в здание, — написал автор видео.

Пользователи сети попытались объяснить, почему мог образоваться пыльный смерч. Некоторые решили, что это произошло из-за ветрогенераторов.

— Ветрогенераторы помогли наверное , как раз напротив них, — написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU