В Ростовской области сгорела иномарка: пострадал 59-летний мужчина
К пожару привело замыкание электропроводки
Пострадавший получил ожоги.Фото: Архив "КП"
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В Азове Ростовской области сгорела иномарка. Пожар произошел 2 августа около 10 часов на переулке Скопинском.
Загоревшийся «Хендай Солярис» увидели очевидцы. Люди обратились за помощью к спасателям. На место прибыло 10 сотрудников и две единицы техники. Пожарные потушили возгорание на площади 32 квадратных метра.
– В результате пожара пострадал 59-летний мужчина. Он получил ожоги, – прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
К пожару привело замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU