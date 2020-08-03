В Ростовской области сгорела иномарка: пострадал 59-летний мужчина

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Азове Ростовской области сгорела иномарка. Пожар произошел 2 августа около 10 часов на переулке Скопинском.

Загоревшийся «Хендай Солярис» увидели очевидцы. Люди обратились за помощью к спасателям. На место прибыло 10 сотрудников и две единицы техники. Пожарные потушили возгорание на площади 32 квадратных метра.

– В результате пожара пострадал 59-летний мужчина. Он получил ожоги, – прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

К пожару привело замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU