3 Авг. 2020 2020-08-03T11:34:40+03:00

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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман предложила мужчинам носить ее на руках. Необычный пост модель опубликовала в своем «Инстаграме».

По словам ростовчанки, она ищет партнера соревнования в Англии. Она предложила поучаствовать в чемпионате по ношению жен «Wife-carrying». Добровольцу предстоит удержать на своих плечах хрупкую девушку. При этом модель пошутила, что бывает иначе.

– Часто можно увидеть совсем худеньких мужей. Тогда женщинам приходится брать правление в свои нежные ручки. Вам нравится этот копмитишн? Хотели бы на него пойти?

Лиман призналась, что не пошла бы на соревнования со своим супругом. Она иронично заметила, что «все бы закончилось разводом».

Видимо, для привлечения потенциальных участников Мария сопроводила пост «горячим» фото. На снимке полностью обнаженная красавица прикрывает прелести растением.

– Я бы с удовольствие прошел бы с вами это испытание! – написал один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU