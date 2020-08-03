2020-08-03T12:16:12+03:00
Общество

Объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза

К таким выводам пришли аналитики ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Рост спроса на объекты загородной недвижимости по итогам семи месяцев текущего года зафиксировали в ВТБ. Как рассказали в банке, по сравнению с 2019-м объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество – на 46%. Всего же с января по июль клиенты приобрели более 2,5 тысячи объектов в ипотеку на сумму 8,1 млрд рублей.

- Многие компании в этом году перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, эта тенденция сохраняется и после снятия основных ограничений, - отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса - вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - С учетом того, что длительное проживание в доме с расширенной площадью, удобной планировкой, развитой инфраструктурой и близостью к природе значительно более комфортно, чем в стандартной квартире, мы видим резкий рост интереса заемщиков к оформлению ипотеки именно на загородные дома. В общем объеме сделок они пока занимают незначительную долю, так как большинство горожан, конечно, проживают в многоквартирных домах. Однако клиенты, которые планируют остаться на удаленной работе и после окончания пандемии, определенно задали тренд, который может продолжиться и в следующем году.

Так, основной рост спроса на загородные дома ВТБ отмечает с апреля – первого месяца самоизоляции. Только за этот период количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне – на 66% и 67% соответственно.

А в тройке регионов лидеров по приросту числа сделок в этом году стали Московский регион (232 кредита на 2,1 млрд руб.), Республика Башкортостан (181 кредит на 419 млн руб.) и Ростовская область (141 кредит на 387 млн руб.).

К тому же, размер среднего кредита на покупку такого объекта вырос по сравнению с прошлым годом с 2,9 млн до 3,3 млн рублей. А в основном дома приобретают клиенты с семьями в возрасте 35-45 лет. Средний срок такого ипотечного кредита – 19 лет.

КСТАТИ

Одобрение или оформление ипотеки для покупки своего дома в ВТБ проходит в рамках стандартных процедур, объекты можно выьирать практически по всей стране. Расстояние их расположения – до 30 км от ближайшего города присутствия территориального подразделения банка. Приобрести свой дом с помощью ипотеки можно по ставке от 8,5%.

Банк кредитует приобретение объектов загородной недвижимости только на вторичном рынке. При этом с дачами, СНТ и земельными участками ВТБ не работает. Сумма кредита – до 8 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени, Краснодара, до 5 млн — для других регионов. Первоначальный взнос от 30% с использованием средств материнского капитала, в рамках программы «Победа над формальностями» – от 60%.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.

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