ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону: Дополнительный период продлится до 8 августа

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:04:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 августа, в Ростовской области стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ. Известно, что он продлится до 8 августа. А сдавать экзамены смогут те участники, которые пропустили или не завершили сдачу госэкзамена в основной период, а также те, у кого совпали по разным предметам даты проведения экзаменов.

Как рассказали в региональном министерстве образования, всего в донском регионе откроется шесть пунктов проведения экзаменов. Так, уже в понедельник, 3 августа, ребята сдавали ЕГЭ по информатике и ИКТ, биологии, истории и устную часть по английскому языку.

По словам министра образования Ростовской области Ларисы Балиной, на Дону самые массовые экзамены пройдут 5 и 7 августа. При этом будут соблюдены все необходимые санитарно-противоэпидемиологических мероприятия, в том числе термометрия участников, социальная дистанция и дополнительная дезинфекция помещений. А к проведению ЕГЭ в дополнительный период внашей области будут привлечены около 350 работников, в том числе медиков.

К слову, в основном периоде проведения ЕГЭ в июле приняли участие более 16 тысяч человек. А в этом году экзамен сдают только те участники, которые собираются поступать в вуз в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU