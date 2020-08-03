"Гражданская активность должна проявляться в отношении своего дома": в Ростове провели аудит управляющей компании
На минувшей неделе, 30 июля, в Ростове-на-Дону провели аудит управляющей компании ООО «УК «Славянский квартал» после обращений жильцов дома.
Дело в том, что люди, проживающие в новом крупном жилом комплексе на улице 20-ой, не довольны размером платы за отопление. Многие посчитали, что необходимо выяснить достоверность начисления платежей, в том числе правильный размер общей площади всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Фото: Себастьян Лукьянов
Это уже седьмой по счету аудит управляющих компаний в этом году.
Чтобы разобраться в вопросе и понять главные проблемы, к жильцам приехал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов. Вместе с ним проинспектировать работу управляющей компании ООО «УК «Славянский квартал»прибыла комиссия в составе начальника управления реформирования жилищного хозяйства Анна Вербицкая, сотрудников Государственной жилищной инспекции и городской администрации, а также присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций.
Как только Дмитрий Сергеевич приехал на место, собралось около 20 человек, неравнодушных к судьбе своего дома. Каждый пытался акцентировать внимание на собственной проблеме.
Это создавало трудности, ведь, в первую очередь, нужно было понять, насколько прозрачно и честно управляющая компания выставляет счета за отопление.
- Мы будем действовать спокойно и планомерно. Все в рамках закона, - произнес заместитель министра и предложил осмотреть техническое состояние дома.
Для начала участники встречи зашли в подъезд, затем проследовали на парковку, где возникли первые вопросы. Так, при визуальном обследовании выявлены проблемы с гидроизоляцией, в том числе и в помещениях паркинга, где проходят общедомовые коммуникации.
Нарушения были зафиксированы. Чтобы не допустить ухудшения ситуации с состоянием конструкций, Беликов порекомендовал управляющей компании разобраться с эти вопросом в ближайшее время.
- В течение следующего месяца мы проверим всю документацию. Следует понимать: чтобы была прозрачность в работе управляющей организации, нужны люди, которые будут контактировать с управляющей компаний. Необходимо систематически проводить общие собрания, создать «совет дома», выносить проблемы на обсуждение. А если и тогда реакции не последует, то подключать контрольные органы, - отметил Дмитрий Беликов.
Добавим, что жилой комплекс, расположенный на улице 20-ой, считается крупным. В двух 23-этажных зданиях проживают более 2000 человек. Это большая цифра даже по меркам донской столицы. При этом, согласно поручению губернатора, в домах каждый день проводят дезинфекцию: дезинфицирующими средствами обрабатывают входную группу, протирают поручни, кнопки в лифтах, двери.
ИСТОЧНИК KP.RU