В Ростовской области 46-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:51:33+03:00

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В Зерноградском районе Ростовской области женщину подозревают в расправе над сожителем. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 1 августа женщина была дома со своим сожителем. Находясь в нетрезвом состоянии, она начала конфликтовать с мужчиной. В пылу ссоры подозреваемая напала на него и ударил ножом в живот. Пострадавший скончался на месте преступления.

– Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU