В Ростовской области 46-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя
В Зерноградском районе Ростовской области женщину подозревают в расправе над сожителем. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, 1 августа женщина была дома со своим сожителем. Находясь в нетрезвом состоянии, она начала конфликтовать с мужчиной. В пылу ссоры подозреваемая напала на него и ударил ножом в живот. Пострадавший скончался на месте преступления.
– Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.
Устанавливаются все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU