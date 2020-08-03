2020-08-03T19:51:33+03:00
Происшествия

В Ростовской области 46-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя

По версии следствия, нападавшая ударила мужчину ножом в живот
Михаил Стрижев
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По версии следствия, нападавшая ударила мужчину ножом в живот.По версии следствия, нападавшая ударила мужчину ножом в живот.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Зерноградском районе Ростовской области женщину подозревают в расправе над сожителем. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 1 августа женщина была дома со своим сожителем. Находясь в нетрезвом состоянии, она начала конфликтовать с мужчиной. В пылу ссоры подозреваемая напала на него и ударил ножом в живот. Пострадавший скончался на месте преступления.

– Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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