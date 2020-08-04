Где в Ростове-на-Дону и области купить все для ремонта по выгодной цене?

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:47:34+03:00

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Если вы планируете сделать ремонт в доме, на даче или в квартире или обновить мебель, сантехнику, сейчас самое время это осуществить. Летний период – не только удобное время для ремонтных работ, но и время акций и больших скидок.

Так, в начале августа свой 24-й День рождения отмечает торговый центр «Мир ремонта». По доброй традиции здесь предлагают ростовчанам и жителям области отметить праздник вместе с ними, приглашая всех за выгодными покупками. До 16 августа каждый может получить скидку до 50%, независимо от того, есть ли дисконтная карта «ХДМ-Юг» или нет.

В ассортименте двухэтажного торгового центра есть не только все для ремонта и отделочных работ от известных производителей - обои и лакокрасочные покрытия, ламинат и паркет, плитка и керамогранит, инструменты и электротовары. Но и все для уюта - мягкая и корпусная мебель, столы и стулья, мебель для кухни, встраиваемая техника, ковры, все для комфортного сна, мебель для ванной комнаты, сантехника.

Для дачи или частного дома можно подобрать здесь садовую мебель и качели, декор и инвентарь, варианты для освещения и камины, мангалы и тандыры, различные модели котлов и печей,детские игровые комплексы и все необходимое для бани и бассейна.

Так что, если вы охотитесь за скидками и хотите значительно сэкономить, чтобы приобрести все необходимое для ремонта и благоустройства, то в этом месяце искать щедрые предложения стоит в торговом центре «Мир ремонта».

Выбрать нужные магазины и узнать более подробную информацию об акции и скидках можно на официальном сайте.