4 Авг. 2020 2020-08-04T09:50:38+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 августа 2020. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 августа 2020

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Отключение света в Ростове-на-Дону 4 августа 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы плановые отключения электричества. Они пройдут в разных районах донской столицы. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в городе 4 августа

до 12:00:

пер. Арартский 2-14, 9-15; ул. Еременко 4-24, 36А, 5/48, 31А; ул. Объединения 26-43; ул. Белостокская 26-46, 31, 31А, 33Б; ул. Содружества 100.

до 15:00:

ул. Варфоломеева 105-169; ул. Катаева 187-229, 150-194; ул. Черепахина 137-185, 128-154; пер. Доломановксий 77-93, 82-94; пер. Гвардейский 42-44, 54-60.

до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 57А, 61/2, 61/3, 61/4, 63, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 67, 67/3 .

пер. Араратский 2-14, 9-15; ул. Белостокская 26-46, 31-33; ул. Ерёменко 4-10, 5/48, 24, 25/36, 31, 31А, 36/4; ул. Объединения 26-44, 27-43; ул. Содружества 100.

- пер. Радиаторный; пер. Изыскательский; ул. Вавилова 62-64.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU