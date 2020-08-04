2020-08-04T09:50:38+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 4 августа 2020: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 августа 2020
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 августа 2020.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 августа 2020.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Отключение света в Ростове-на-Дону 4 августа 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы плановые отключения электричества. Они пройдут в разных районах донской столицы. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в городе 4 августа

до 12:00:

пер. Арартский 2-14, 9-15; ул. Еременко 4-24, 36А, 5/48, 31А; ул. Объединения 26-43; ул. Белостокская 26-46, 31, 31А, 33Б; ул. Содружества 100.

до 15:00:

ул. Варфоломеева 105-169; ул. Катаева 187-229, 150-194; ул. Черепахина 137-185, 128-154; пер. Доломановксий 77-93, 82-94; пер. Гвардейский 42-44, 54-60.

до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 57А, 61/2, 61/3, 61/4, 63, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 67, 67/3 .

пер. Араратский 2-14, 9-15; ул. Белостокская 26-46, 31-33; ул. Ерёменко 4-10, 5/48, 24, 25/36, 31, 31А, 36/4; ул. Объединения 26-44, 27-43; ул. Содружества 100.

- пер. Радиаторный; пер. Изыскательский; ул. Вавилова 62-64.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-игрок «Химок» может перейти в «Ростов»
В Ростовской области в аварии на трассе пострадали две женщины и ребенок
Отключение света в Ростове-на-Дону 4 августа 2020: где и когда
В донской столице неизвестные избили известного блогера Гаспара Авакяна
Где в Ростове-на-Дону и области купить все для ремонта по выгодной цене?
В Ростовской области полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка
Резкий зловонный запах и грязная вода обеспокоили ростовчан
В пятерку самых богатых звезд шоу-бизнеса попал ростовский рэпер Баста
600-килограммовый метеорит обнаружили в Ростовской области
На украшения ко Дню города планируется потратить 4,5 миллиона рублей
Полиция начала проверку по факту нападения на бывшего правоохранителя
В Ростовской области 46-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя
В Ростове пенсионер учинил расправу над двумя обидчиками
Стало известно, когда в Ростове откроют лифты на Ворошиловском мосту
В Ростове вокруг нового интерактивного фонтана просела плитка
Программу двойных дипломов запускают ДГТУ и Высшая школа экономики
Депутат украинского парламента Медведчук приехал в Крым на отдых
"Гражданская активность должна проявляться в отношении своего дома": в Ростове провели аудит управляющей компании
Стало известно когда "Ростов" сыграет первый матч в новом сезоне
ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону: Дополнительный период продлится до 8 августа
Ростов-на-Дону попал в мировую Книгу рекордов Гиннесса
+32: На этой неделе ростовчан ожидает жаркая погода
Объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман предложила мужчинам носить ее на руках
В Ростовской области сгорела иномарка: пострадал 59-летний мужчина
Голубоглазую ростовчанку разыскивают в донской столице