В Ростовской области в аварии на трассе пострадали две женщины и ребенок

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:10:47+03:00

В Ростовской области произошло дородное происшествие, в котором пострадали три человека. Фото: УГИБДД России по РО.

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Накануне, 3 августа, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в котором пострадали сразу три человека. Известно, что авария случилась около пяти часов вечера на трассе в Семикаракорском районе.

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, по предварительным данным, двигаясь в направлении города Волгодонска водитель легковушки Hyundai Solaris не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение Daewoo Matiz, который ехал по полосе встречного движения.

В результате произошедшего пострадали 33-летняя женщина-пассажир, ехавшая в первой иномарке, а также 18-летняя девушка и четырехлетняя девочка, которые находились в салоне в малолитражке.

В ведомстве добавили, что по факту аварии в настоящее время проводится проверка, в результате которой дознавателям станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU