В Ростовской области в аварии на трассе пострадали две женщины и ребенок
Накануне, 3 августа, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в котором пострадали сразу три человека. Известно, что авария случилась около пяти часов вечера на трассе в Семикаракорском районе.
Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, по предварительным данным, двигаясь в направлении города Волгодонска водитель легковушки Hyundai Solaris не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение Daewoo Matiz, который ехал по полосе встречного движения.
В результате произошедшего пострадали 33-летняя женщина-пассажир, ехавшая в первой иномарке, а также 18-летняя девушка и четырехлетняя девочка, которые находились в салоне в малолитражке.
В ведомстве добавили, что по факту аварии в настоящее время проводится проверка, в результате которой дознавателям станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU