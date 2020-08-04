Экс-игрок «Химок» может перейти в «Ростов»
Бывший футболист «Химок» Александр Смирнов может перейти в «Ростов». Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, 24-летний защитник присоединится к «желто-синим» на правах свободного агента. В ближайшее время он подпишет с клубом долгосрочный контракт.
Александр Смирнов перешел в московские «Химки» в 2018 году. С 2019 году он начал выступать за фарм-клуб «Химок».В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в шести матчах профессиональной футбольной лиги и получил две желтые карточки.1 августа стало известно, что защитник уходит из клуба по истечении срока действия соглашения.
В настоящее время ФК «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Клуб сыграл в 30 матчах и набрал 45 очков.
ИСТОЧНИК KP.RU