Экс-игрок «Химок» может перейти в «Ростов»

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:41:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший футболист «Химок» Александр Смирнов может перейти в «Ростов». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным издания, 24-летний защитник присоединится к «желто-синим» на правах свободного агента. В ближайшее время он подпишет с клубом долгосрочный контракт.

Александр Смирнов перешел в московские «Химки» в 2018 году. С 2019 году он начал выступать за фарм-клуб «Химок».В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в шести матчах профессиональной футбольной лиги и получил две желтые карточки.1 августа стало известно, что защитник уходит из клуба по истечении срока действия соглашения.

В настоящее время ФК «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Клуб сыграл в 30 матчах и набрал 45 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU