2020-08-04T16:11:46+03:00
Общество

Не все так гладко: ростовчанка Анастасия Костенко рассказала о скандалах с мужем-футболистом

По словам модели, особенно тяжелым стал для нее первый год замужества
Михаил Стрижев
Поделиться:
По словам модели, особенно тяжелым стал для нее первый год замужества. Фото: instagram.com/kostenko.94/?hl=ukПо словам модели, особенно тяжелым стал для нее первый год замужества. Фото: instagram.com/kostenko.94/?hl=uk
Изменить размер текста:

Ростовчанку Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова считают одной из самых крепких звездных пар. Супруги все время публикуют совместные фото и не стесняются говорить о своих чувствах. На днях Анастасия призналась, что в их семье все не так тихо и мирно.

Как сообщает издание «BIMRU», Костенко перестала скрывать проблемы в отношениях. Модель призналась, что в доме часто случаются конфликты. Особенно тяжело девушке было в первый год замужества.

Не могу сказать, что ругаемся, но «бзикнуть» можем для семейного иммунитета. Раньше, в первый год, было сложно, но потом — кайф», — уверяет жена спортсмена.

При этом Костенко отметила, что ссоры случаются в каждой семье. При этом они с супругом быстро мирятся. Супруги не обращают внимание, кто в итоге сделал первый шаг.

Ростовчанка раскрыла подробности личной жизни, чтобы опровергнуть слухи. В последнее время в сети распространяется информация о том, что супруги якобы расстались. Кроме того, многие подписчики уверяют, что футболист может уйти от жены из-за разгульного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сломал два ребра: ростовский любитель экстрима спрыгнул с Ворошиловского моста
"Маша, будь моей женой!": ростовчанин сделал предложение своей девушки на фасаде стадионе "Ростов Арена"
Игрока «Ростова» вызвали в юношескую сборную России
Ростовская область вошла в топ-5 регионов с наибольшим количеством тяжких преступлений
Ростовчанка стащила в подъезде из чужой сумки кошелек и телефон
Ростовчанин за 35 тысяч рублей обещал решить проблему с водительскими правами
Пошли на мировое: "Агроком" простил ФК "Ростов" часть долга в 70 миллионов рублей
В Ростове осудили грабителя, зарезавшего женщину
Не все так гладко: ростовчанка Анастасия Костенко рассказала о скандалах с мужем-футболистом
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
Мама с двухлетним ребенком погибли в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области за лето успели отдохнуть 48 тысяч детей
В ростовских ковидных госпиталях врачам готовы платить по 100 тысяч рублей
Не успел благоустроить парк: на Дону оштрафовали подрядчика на 650 тысяч рублей
Экс-игрок «Химок» может перейти в «Ростов»
В Ростовской области в аварии на трассе пострадали две женщины и ребенок
Отключение света в Ростове-на-Дону 4 августа 2020: где и когда
В донской столице неизвестные избили известного блогера Гаспара Авакяна
Где в Ростове-на-Дону и области купить все для ремонта по выгодной цене?
В Ростовской области полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка