Не все так гладко: ростовчанка Анастасия Костенко рассказала о скандалах с мужем-футболистом
Ростовчанку Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова считают одной из самых крепких звездных пар. Супруги все время публикуют совместные фото и не стесняются говорить о своих чувствах. На днях Анастасия призналась, что в их семье все не так тихо и мирно.
Как сообщает издание «BIMRU», Костенко перестала скрывать проблемы в отношениях. Модель призналась, что в доме часто случаются конфликты. Особенно тяжело девушке было в первый год замужества.
Не могу сказать, что ругаемся, но «бзикнуть» можем для семейного иммунитета. Раньше, в первый год, было сложно, но потом — кайф», — уверяет жена спортсмена.
При этом Костенко отметила, что ссоры случаются в каждой семье. При этом они с супругом быстро мирятся. Супруги не обращают внимание, кто в итоге сделал первый шаг.
Ростовчанка раскрыла подробности личной жизни, чтобы опровергнуть слухи. В последнее время в сети распространяется информация о том, что супруги якобы расстались. Кроме того, многие подписчики уверяют, что футболист может уйти от жены из-за разгульного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU