Не все так гладко: ростовчанка Анастасия Костенко рассказала о скандалах с мужем-футболистом

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:11:46+03:00

По словам модели, особенно тяжелым стал для нее первый год замужества. Фото: instagram.com/kostenko.94/?hl=uk

По словам модели, особенно тяжелым стал для нее первый год замужества

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Ростовчанку Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова считают одной из самых крепких звездных пар. Супруги все время публикуют совместные фото и не стесняются говорить о своих чувствах. На днях Анастасия призналась, что в их семье все не так тихо и мирно.

Как сообщает издание «BIMRU», Костенко перестала скрывать проблемы в отношениях. Модель призналась, что в доме часто случаются конфликты. Особенно тяжело девушке было в первый год замужества.

Не могу сказать, что ругаемся, но «бзикнуть» можем для семейного иммунитета. Раньше, в первый год, было сложно, но потом — кайф», — уверяет жена спортсмена.

При этом Костенко отметила, что ссоры случаются в каждой семье. При этом они с супругом быстро мирятся. Супруги не обращают внимание, кто в итоге сделал первый шаг.

Ростовчанка раскрыла подробности личной жизни, чтобы опровергнуть слухи. В последнее время в сети распространяется информация о том, что супруги якобы расстались. Кроме того, многие подписчики уверяют, что футболист может уйти от жены из-за разгульного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU