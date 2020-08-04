Ростовская область вошла в топ-5 регионов с наибольшим количеством тяжких преступлений

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:17:26+03:00

За полгода в регионе зарегистрировали более шести тысяч тяжких преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За полгода в регионе зарегистрировали более шести тысяч таких дел

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Ростовская область вошла в число регионов с наибольшим количеством тяжких преступлений. Соответствующие данные опубликованы на портале правовой статистики.

Составители рейтинга подсчитали число преступлений за полгода. Так, в Ростовской области с января по июля произошло 6 189 тяжких преступлений. С таким результатом донской регион занял пятое место. Лидером списка стала Москва, в которой зарегистрировано 23 175 таких преступлений.

Всего на Дону насчитали 31 058 преступлений за полгода. По этому показателю область также оказалась на пятом месте. Список возглавили Москва (71 791), Московская область (37 362) и Краснодарский край (34 923).

ИСТОЧНИК KP.RU