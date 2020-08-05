5 Авг. 2020 2020-08-05T10:01:38+03:00

Мы узнали, где в городе отключат электричество. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 5 августа 2020 не будет света

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Отключения света в Ростове-на-Дону 5 августа 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы отключения электричества. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

до 16:00:

- ул. Малюгиной 131-145, 102; пер. Островского 113-117; пер. Халтуринский 105-109, 152-168; ул. Филимоновская 95-111, 72-86.

- ул. Лермонтовская 2-14; пер. Гвардейский 4-14; пер. Бригадный 7-13, 10-16.

- Парк-отель «Ростов»; просп. Буденновский 63/12; ул. Тельмана 10, 21; ул. Островского 96.

до 17:00:

- Кржижановского 301-413, 292-356; пер. Цусимский 1-65, 2-62; пер. Кузнецкостроевский 88-100, 65-83; пер Таллинский 36-48, 39-61; ул. Новостроевская 221-233, 234-240.

- ул. Свердловская 3-5, 37; ул. Батуринская 15/1, 15/15, 13/14, 51-99, 20-70; ул. Кулагина 48, 17, 17/1, 28-44, 48; ул. Горбачева 62-86, 99-127; ул. Курортная 45-65, 46-66; ул. Международная 25-29, 28, 35.

- просп. 40-летия Победы 67А, 67/1, 67/2, 67/5, 69, 69/1, 69/2.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU