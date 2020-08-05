Штормовое предупреждение: в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

В донском регионе установится пожароопасность пятого класса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается чрезвычайная пожарооопасность, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожароопасность пятого класса сохранится в юго-восточных районах области. Жителей просят быть осторожными при обращении с огнем.

В случае возникновения пожара звонить 101 или 112, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в 5 августа в Ростовской области теплая ясная погода, Днем столбики термометра будут достигать +26...+28 градуса. Осадков в течение дня не предвидится.