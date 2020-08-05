В Новочеркасске легковушка влетела в погрузчик, проводивший дорожные работы

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:28:22+03:00

Пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В Новочеркасске легковой автомобиль врезался в погрузчик. Авария произошла на проспекте Платовском в полночь 5 августа.

По предварительным данным, погрузчик проводил дорожные работы. В этот момент в него влетел автомобиль «ВАЗ-21103». Травмы получили люди, находившиеся в легковушке.

Пострадал водитель ВАЗа. Его пассажиру оказали разовую медпомощь. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU