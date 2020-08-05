Горячая штучка: ростовчанка Татьяна Котова обнажилась перед камерой

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:52:00+03:00

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Ростовчанка Татьяна Котова порадовала подписчиков откровенной фотографией. «Горячим» снимком она поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме».

Девушка почти полностью обнажилась перед камерой. Фотография получилась по-настоящему смелой и яркой. Грудь Татьяны едва прикрывает легкая блузка, а вот остальные прелести — арбуз. Несмотря на это, спрятать идеальную фигуру ростовчанке не удалось.

Подписчиков восхитили пышные формы и золотистый загар Котовой. Под постов сразу появились десятки комментариев: «Какая горячая штучка», «Фото просто огонь». Многие начали отпускать шутки по поводу арбуза на фото: «Арбуз лишний на фото», «Кто же режет так арбуз?».

ИСТОЧНИК KP.RU