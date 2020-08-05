2020-08-05T13:52:00+03:00
Общество

Горячая штучка: ростовчанка Татьяна Котова обнажилась перед камерой

Девушка прикрыла прелести арбузом
Михаил Стрижев
Поделиться:
Девушка прикрыла прелести арбузом. Фото: instagram.com/kottova/Девушка прикрыла прелести арбузом. Фото: instagram.com/kottova/
Изменить размер текста:

Ростовчанка Татьяна Котова порадовала подписчиков откровенной фотографией. «Горячим» снимком она поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме».

Девушка почти полностью обнажилась перед камерой. Фотография получилась по-настоящему смелой и яркой. Грудь Татьяны едва прикрывает легкая блузка, а вот остальные прелести — арбуз. Несмотря на это, спрятать идеальную фигуру ростовчанке не удалось.

Подписчиков восхитили пышные формы и золотистый загар Котовой. Под постов сразу появились десятки комментариев: «Какая горячая штучка», «Фото просто огонь». Многие начали отпускать шутки по поводу арбуза на фото: «Арбуз лишний на фото», «Кто же режет так арбуз?».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области жители пожаловались на нашествие гигантских медуз в Азовском море
Горячая штучка: ростовчанка Татьяна Котова обнажилась перед камерой
В Новочеркасске легковушка влетела в погрузчик, проводивший дорожные работы
Скончалась главврач гинекологической больницы Новочеркасска
Ставки по ипотеке с 5 августа снижает ВТБ
Штормовое предупреждение: в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность
Отключения света в Ростове-на-Дону 5 августа 2020: где и когда
Ростовский автосалон оштрафуют за несоблюдение масочного режима
В Ростове полицейские нашли и оштрафовали дерзкого автохама
В Ростове полиция начала проверку по факту нападения на Гаспара Авакяна
"Ростов - город свободной любви": двое парней вызвали отвращение у горожан страстным поцелуем на лавочке
В Ростове иномарка влетела в электрический столб после ДТП
В Ростове вспыхнула хозяйственная постройка в частном доме
В Ростове возникли проблемы для продления набережной
В Ростовской области в колонии скончался сын бывшего Азовского межрайонного прокурора