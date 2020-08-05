В Ростовской области жители пожаловались на нашествие гигантских медуз в Азовском море

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:07:43+03:00

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В хуторе Рожок Ростовской области жители пожаловались на нашествие гигантских медуз в Азовском море. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Сотни медуз прибило к берегу Таганрогского залива. Морские обитатели удивили население хутора. По словам очевидцев, это редкое зрелище для здешних мест.

Сотни медуз, размером с футбольный мяч, прибило к берегу. Местные жители не видели такого никогда, - написал автор поста.

Однако не всех комментаторов удивились медузы в Таганрогском заливе. Они считают, что масса медуз вполне может обитать и в Азовском море.

ИСТОЧНИК KP.RU