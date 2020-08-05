На Дону возобновились поджоги мусорных контейнеров

Фото: ГК «Чистый город»

Свыше 70 контейнеров повредили и сожгли в трёх крупных городах области за минувший месяц. Сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей. Регоператоры ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» подвели статистику по испорченной в июле таре.

Наибольшее число инцидентов приходится на областной центр. В Ростове-на-Дону в июле сгорело 17 евроконтейнеров и 46 пришли в негодность из-за неправильной эксплуатации. Как отмечает регоператор, ростовчане продолжают размещать в мусорные баки тяжелые строительные и крупногабаритные отходы, на которые они не рассчитаны. Это выводит тару из строя.

Также в летний период участились и случаи возгораний на контейнерных площадках. По словам руководителя службы эксплуатации ГК «Чистый город» Романа Добвня, причины воспламенений разные – от небрежно брошенного окурка до хулиганских или умышленных поджогов.

Так, в конце июля, в Волгодонске, на улице Ленина, 104, огнём была охвачена вся контейнерная площадка. В результате пять евробаков, превратились в пепелище. По словам очевидцев, незадолго до пожара здесь видели играющих со спичками подростков. Также два заглубленных контейнера злоумышленники подожгли в центре Сальска. К счастью, быстро подоспела пожарная служба и не дала пламени разгореться. Огонь повредил лишь мешки для мусора. По всем актам вандализма регоператорами направлены заявления в полицию.

ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность и ответственность. Если вы стали свидетелями поджога незамедлительно сообщайте об этом в МЧС и полицию. Огонь от контейнерной площадки может легко перекинуться на зеленые насаждения, припаркованные рядом автомобили, постройки.