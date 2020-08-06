В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали почти 40 человек

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Фото: vk.com/rostovnadonu

В Ростове-на-Дону произошел пожар в 16-этажном доме. Возгорание случилось в здании на проспекте Стачки 6 августа около 4:30.

Загорелось одно из помещений на восьмом этаже. Заметив огонь, жильцы вызвали спасателей. На место прибыли 35 сотрудников и девять единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания 37 человек.

— Пожар потушен на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины пожара устанавливают специалисты.