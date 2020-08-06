Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 6 августа 2020. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 августа 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, плановые отключения электричества в четверг, 6 августа, затронут сразу несколько районов города. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

До 16:00:

- ул. Подтелкова 2-18; ул. Нансена 78-96; ул. Крайсовпрофовская; пер. Винницкий; пер. Сибирскй; пер.Ушакова 06.08.20 06.08.20 09=00 16=00

- ул. Нансена 2-80; пер. Долевой 2-42, 1-15; ул. Павленко 2-32, 1-33; пер. Коломенский 2-10, 1-9; ул. Ф. Зявкина 2-40, 1-33; пер. Несветайский 2-10, 1-11; ул. 8-го марта 2-24, 1-25; ул. Пирамидная 53-79, 48-72; ул. Смотровая 39-57, 34-48; ул. Курганная 61-115, 62-86; пер. Проектируемый 1-7; пер. Устойчивый 2-8 1-13; ул. Подтёлкова 1-21, 2-16; пер. Джамбульский 2-18, 1-15; пер. Грушевский 2-10, 1-11; ул. Окраинская 1-13, 2-12; ул. Пермская 41,45; пер. Бурятский 2-10, 1-15.

- ул. 2-я Киргизская 46-58, 75-91; ул. Казахская 58-72; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2/60.

До 17:00:

просп. 40-летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15.

- ул. Кулагина 19, 21; ул. Курортная 39, ул. Обсерваторная 38.

- ул. Мурманская 3-25, 4-26; ул. Глинки 1-33, 2-34; ул. Щербакова 89-95, 52-82; ул. Абаканская 8-14 .

с 13:00 до 17:00:

- ул. Петрашевского 14/27, 16-34, 29/57, 65-83; просп. Стачки 11/14, 13-15; пер. Музыкальный, 29/57.

*По данным Донэнерго.