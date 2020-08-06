Ростовские эпидемиологи рассказали, где больше всего заболевших Крымской геморрагической лихорадкой

Жертвами клещей на Дону стали больше трех тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области жертвами клещей стали уже 3 398 человек. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. При этом почти треть из них - 1294 человека - это дети и подростки в возрасте до 14 лет. Однако несмотря на внушительные цифры, число пострадавших почти вдвое ниже, чем год назад.

Вдобавок, ростовские эпидемиологи назвали места, где водятся опасные клещи, которые уже заразили местных жителей Крымской геморрагической лихорадкой. Всего на Дону уже 16 подтвержденных случаев этого заболевания. Больше всего пациентов с таким диагнозом - в Сальском районе, а также Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском и Орловском районах.

По одному пациенту - в Волгодонске, Зверево, Целинском, Пролетарском и Морозовском районах. В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость этой заразой на треть ниже, чем в тот же период прошлого года.

Однако если вас укусил клещ, и вы почувствовали недомогание, в том числе поднялась температура, то ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо сразу же обращаться к врачам.