В Ростове в тройном ДТП с участием грузовика пострадал четырехлетний ребенок

«Ниссан» влетел в большегруз и столкнулся с другой легковушкой. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону произошло тройное ДТП с участием грузового автомобиля. Авария случилась на улице Липецкой 5 августа около 21:30.

По предварительным данным, 30-летний водитель машины «Ниссан Икстреил» двигался по улице Зоологической. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь иномарка влетела в грузовик «МАН». От удара легковушку отбросило на автомобиль «ВАЗ».

— В ДТП пострадал пасса жир «ВАЗа» — девочка четырех лет, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.