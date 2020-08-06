В Таганроге пропал 79-летний пенсионер с зеленым чемоданом

Мужчину ищут с середины лета. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области в розыск объявлен 79-летний Валентин Калинин. Известно, что 79-летний мужчина пропал еще в середине лета - 14 июля этого года. И с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким пенсионера.

- В день исчезновения житель Таганрога была одет в светло серый костюм, коричневую тканевую фуражку, бежевые штиблеты с перфорацией, - рассказали волонтеры, занимающиеся го поисками. - Рост мужчины 170 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые. Пожилой человек носит усы, а с собой у него был зеленый чемодан.

Мужчина может находиться в том числе и в Крыму. Поэтому, если вы что-то знаете о том, где он может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

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