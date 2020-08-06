Тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что хотел уйти из клуба из-за коронавируса

Карпин признался, что испытал в сложный момент много эмоций. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что хотел уйти из клуба из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью youtube-каналу «Nobel».

В прошедшем сезоне «желто-синие» столкнулись с проблемами. У нескольких игроков «Ростова» выявили коронавирус, после чего вся команда ушла на карантин. С «Сочи» пришлось сыграть молодежке клуба. В результате «желто-синие» потерпели сокрушительное поражение со счетом 10:1. После выхода из самоизоляции, «Ростов» начал играть с переменным успехом.

Карпин признался, что испыл в этот сложный момент много эмоций. Более того, ы какой-то момент он даже подумывал бросить футбол.

—У меня было все: от ненависти до любви, до пофигизма, до желания уехать и не возвращаться. Из России. Из футбола, я имею в виду даже. Один день такой, второй — еще хуже, третий день — еще хуже, потом получше, потом хуже. Потом все это на фоне новостей то мы будем играть, то мы не будем играть, то ли нам можно играть, то ли нам нельзя играть, — прокомментировал Карпин.

Он также пояснил, что после карантины у команды ничего не было. Им пришлось нарабатывать все очки. Из-за стресса Карпин похудел на 4,5 килограмма.

Отметим, что в итоге «Ростов» занял пятое место и вышел в Лигу Европы.