Ростовские полицейские помогли пожилой семейной паре, у которых заглохла машина

Госавтоинспекторы не проехали мимо чужой беды. Фото: УГИБДД России по РО.

Ростовские пенсионеры получили помощь, откуда не ждали. Известно, что супруги ехали домой из Волгодонска в Зимовниковский район, однако по дороге у них сломалась машина. Стоящую у обочины «семерку» заметил проезжавший мимо экипаж ДПС. Лейтенанты полиции Виталий Акулин и Константин Краснобаев увидев пожилую пару не смогли проехать мимо и остановились, узнать в чем дело.

Престарелый водитель рассказал, что машина «закипела», заглох двигатель и двигаться дальше они не попросту могут. Мужчина даже попытался сам починить железного коня, но не получилось. В итоге госавтоинспекторы остановили попутку, которая довезла супругов и вышедший из строя автомобиль до дома пенсионеров. А те в свою очередь написали руководству стражей порядка письмо-благодарность.

- Побольше бы таких неравнодушных ребят, - искренне пожелали пожилые супруги.