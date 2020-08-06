В Ростове на остановках установят общественные туалеты

Санузлы в первую очередь разместят на 92 комплексах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на остановках установят общественные туалеты. Об этом рассказали в администрации города.

Разместить санузлы планируется на 92 остановках общественного транспорта. Кроме того, установить туалеты рекомендовали и на нестационарных торговых объектах. Этот критерий будет учитываться при выдаче разрешений на размещение таких объектов,

— Наша задача – создать в городе удобную и понятную для ростовчан и приезжих инфраструктуру общественных туалетов, — говорится в сообщении администрации.

Пока неизвестно, на каких улицах появятся общественные туалеты. Не сообщается и о сроках установки санузлов.