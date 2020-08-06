В Ростове следователи проверят сообщение о подростках, закидавших женщину камнями. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

Очевидец рассказала, что на проспекте Стачки несколько подростков кидались камнями возле автомобилей. Проходившая мимо пожилая женщина сделала хулиганам замечание. В ответ они повели себя агрессивно.

— Они вместо того, чтобы уйти в другое место начали кидать камни в пожилую женщину. Это происходит каждый день, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка сообщения.

— Все обстоятельства произошедшего будут устанавливаться. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ростовской области.